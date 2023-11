PSG : Mbappé change de statut, «c’est phénoménal»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé capitaine de l'équipe de France après la retraite internationale d'Hugo Lloris, Kylian Mbappé semble parfaitement assumer ce statut dans sa communication ainsi que dans ses prestations sur le terrain. Et Bixente Lizarazu vante les mérites de la star du PSG à ce sujet.

Interrogé en conférence de presse vendredi dernier pour la première fois depuis sa nomination en tant que capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé a parfaitement maitrisé sa communication sur un sujet aussi sensible que son futur incertain au PSG : « Ce n’est pas l’actualité de l’Équipe de France Il faut venir me poser la question au PSG campus et j’y répondrai… si je dois venir. Mon pays avant tout. En tout cas, cela ne pèse pas sur moi quand je suis sur le terrain. Je ne pense qu’à mon football », avait lâché la star des Bleus. Et cette bonne communication n'est pas passée inaperçue chez les observateurs.

« Brillant dans ce qu’il dit »

Au micro de Téléfoot , Bixente Lizarazu a fait l'éloge de Mbappé, qui assume parfaitement son nouveau statut de capitaine de l'équipe de France : « Il est très très vif, il a énormément de répartie, il est brillant dans ce qu’il dit. Le joueur, on a tout dit. 300 buts, ce n’est pas neutre. Tour ce qu’il fait, ce n’est pas neutre bien entendu, mais c’est le plus facile à la limite. Par contre, son attitude, je la trouve exceptionnelle. Il y a des gens qui pensent qu’il doit encore progresser. Mais c’est phénoménal ce qu’il fait, comment il se comporte », estime l'ancien défenseur des Bleus.

« Il est à sa place »