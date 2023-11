Un joueur du PSG annonce la couleur pour l’été prochain !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En forme avec le PSG, Vitinha doit se contenter du statut de joueur de complément avec la sélection portugaise, Ruben Neves et Bruno Fernandes lui étant préférés dans l’entrejeu. Ce qui n’empêche pas le milieu de terrain d’être ambitieux, avec l’objectif de disputer le prochain Euro en Allemagne.

C’est la fin de la trêve internationale pour Gonçalo Ramos et Vitinha, qui vont pouvoir retrouver le Paris Saint-Germain. Ce lundi, le Portugal a battu l’Islande (2-0), lui permettant de réaliser un sans-faute sur cette campagne de qualifications pour l’Euro 2024, avec 10 victoires au compteur en 10 journées. L’équipe de Cristiano Ronaldo apparaît ainsi comme l’une des favorites pour la compétition qui aura lieu en Allemagne en 2024, et à laquelle Vitinha espère bien participer.

« C'est à moi de donner des maux de tête au sélectionneur »

« Je veux participer aux Championnats d'Europe, comme tous les joueurs. C'est à moi de donner des maux de tête au sélectionneur pour qu'il ait la tâche la plus difficile possible. Je veux travailler dur au club afin d'être là pour la prochaine sélection et ensuite pour le Championnat d'Europe », a indiqué Vitinha, entré en jeu sur les deux rencontres portugaises du mois de novembre.

« Il est normal que les attentes soient élevées »