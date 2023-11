Une légende pour épauler cette star du PSG ?

Axel Cornic

En Italie, tous les yeux sont tournés vers la rencontre de ce lundi soir face à l’Ukraine, qui décidera d’une participation ou non au prochain Euro pour la Squadra Azzurra. Et la pression semble surtout être sur un certain Gianluigi Donnarumma, gardien du Paris Saint-Germain et capitaine de la sélection transalpine.

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Gianluigi Donnarumma rencontre quelques problèmes au PSG, comme avec sa sélection. Le gardien de 24 ans est régulièrement pointé du doigt et ces dernières années il a commis plusieurs bourdes fatales pour son équipe.

Les bourdes de Donnarumma

Sous les couleurs du PSG, il y a notamment ce but de Karim Benzema en huitième de finale retour de Ligue des Champions, en 2022. Il avait permis de relancer le Real Madrid et donc d’éliminer les Parisiens, avec Donnarumma qui a clairement été désigné fautif sur cette action. En sélection elles sont encore plus nombreuses, comme face à la Macédoine du Nord en mars 2022 (0-1), qui avait éliminé les Italiens de la course à la Coupe du monde au Qatar.

Gigi au chevet de Gigio