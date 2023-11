Une recrue du PSG hallucine avec Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival en provenance du Sporting Lisbonne pour 60M€, Manuel Ugarte s'est tout de suite imposé comme un élément indispensable du onze de Luis Enrique. Et son père avoue pourtant que le jeune milieu de terrain uruguayen était très impressionné de se retrouver d'un coup dans le même vestiaire qu'un certain Kylian Mbappé.

En quête d'un nouveau milieu défensif l'été dernier, le PSG avait rapidement jeté son dévolu sur Manuel Ugarte (22 ans) en payant le montant de sa clause libératoire au Sporting Lisbonne, qui s'élèverait à 60M€. Un nouveau challenge de taille donc pour l'international uruguayen, qui n'a pas tardé à prouver sa valeur au PSG.

Ugarte, le nouveau soldat du PSG

Indiscutable dans l'entrejeu sous les ordres de Luis Enrique, Manuel Ugarte a été l'une des excellentes surprises du mercato parisien et fait désormais partie des éléments majeurs du milieu de terrain du PSG, où il fréquente des stars au quotidien comme Kylian Mbappé. Une évolution qui semblait pourtant improbable il y a quelques mois comme l'indique son père dans les colonnes de L'EQUIPE .

« Il n’y a pas si longtemps, on choisissait Mbappé pour jouer à la Play »