Le projet du PSG dévoilé dans le feuilleton Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le PSG n’aurait pas jeté l’éponge dans le feuilleton Kylian Mbappé quand bien même les cartes ne sont pas entre les mains du club. Les dirigeants n’en démordraient pas et attendraient du Français qu’il fasse machine arrière concernant la clause de prolongation de contrat dans un premier temps.

Kylian Mbappé est contractuellement lié au PSG jusqu’à l’issue de la saison et a refusé de céder aux pressions de sa direction qui voulait l’obliger à activer la clause présente dans son contrat pour le rallonger jusqu’en juin 2025. Pour autant, le Paris Saint-Germain se montrerait optimiste quant à ses chances dans cette opération.

Mbappé emballé par le mercato du PSG ?

Des sources proches de Kylian Mbappé auraient confié à The Daily Record que le champion du monde aurait vu d’un très bon œil le recrutement effectué par le PSG à la dernière intersaison. De plus, sa volonté de remporter la première Ligue des champions de l’histoire du club parisien serait une ambition forte et partagée à Nasser Al-Khelaïfi.

La clause en priorité, puis un nouveau contrat pour Mbappé ?