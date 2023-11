Transfert à 100M€, il donne sa réponse au PSG

Hugo Chirossel

Très bon sous les couleurs du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz attise les convoitises des plus grands clubs européens. Le PSG fait partie des formations annoncées sur la piste du milieu offensif de 20 ans. Cependant, son club a encore l’espoir de le conserver une saison de plus, tandis que l’international allemand ne pense pas à un transfert.

Comme indiqué dernièrement par le journaliste Fabrizio Romano, Florian Wirtz pourrait être un des principaux protagonistes du prochain mercato estival. Auteur de 6 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, le joueur du Bayer Leverkusen est annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens et notamment du PSG.

Mercato : Le PSG voulait boucler un transfert surprise https://t.co/dyk41itcIu pic.twitter.com/usQacDTypU — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

Le Bayer Leverkusen espère conserver Wirtz

Le journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg a donné un peu plus de précisions sur la situation de Florian Wirtz. Selon ses informations, le Bayer Leverkusen est convaincu qu’il restera au moins une saison de plus, soit jusqu’en 2025. L’international allemand (14 sélections) de son côté est concentré sur ses performances avec son club et ne pense pas à un départ.

Le Bayern Munich en pole ?

Si le PSG compte passer à l’action dans ce dossier, il va devoir composer avec la concurrence de clubs tels que le Real Madrid, Manchester City, Liverpool ou bien Manchester United. Le prix de Florian Wirtz est estimé entre 80 et 100M€ et d’après Florian Plettenberg, s’il peut s’aligner sur les exigences du Bayer Leverkusen, c’est le Bayern Munich qui aurait le plus de chances de s’offrir le milieu de 20 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027.