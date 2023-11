Le FC Nantes le met à la porte, il hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Formé au FC Nantes, Abdoulaye Touré a eu la mauvaise surprise d'apprendre qu'il ne rentrait plus dans les plans de son club durant l'année 2021. Une décision que le milieu de terrain a eu du mal à digérer. Aujourd'hui au Havre, le joueur de 29 ans a dévoilé les coulisses de son départ.

Ce dimanche, Le Havre s'est déplacé au FC Nantes. Une rencontre particulière pour Abdoulaye Touré, formé chez le s Canaris. Le milieu de terrain espérait rester plusieurs années à Nantes, mais Antoine Kombouaré en a décidé autrement. En 2021, l'entraîneur écartait Touré. Dans un entretien accordé à L'Equipe, il est revenu sur son départ.

En galère avec le FC Nantes, il se lâche sur son transfert https://t.co/YN2heOZtdl pic.twitter.com/hnMHTRWZHW — le10sport (@le10sport) November 25, 2023

« Je pense que c'est une blague »

« Avant la fin de saison 2021, j'ai un entretien avec le coach Kombouaré. Ça faisait un moment que je voulais quitter le club. Il me dit : "Le mieux serait que tu partes, comme ça tu es heureux. Par contre, si tu ne retrouves pas de club au 30 juin, tu reprends avec nous, mais ce sera encore le mercato, avec l'objectif que tu trouves un club." Le 29, je reçois un appel, on me dit que je suis exclu du groupe pro. Je pense que c'est une blague. Je réponds : "J'ai un vécu dans ce club, je n'ai jamais manqué de respect, j'étais capitaine il y a quelques semaines. Et on m'envoie en réserve ?" Je demande un entretien avec le coach » a déclaré Touré. Deux ans après, la cicatrice n'est pas refermée.

« Je ne méritais pas ça »