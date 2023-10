Un joueur du FC Nantes monte au créneau pour… Kombouaré !

La rédaction

A l'image du FC Nantes, Moses Simon est un joueur retrouvé cette saison. L'attaquant nigérian revient de loin car son précédent exercice dans l'élite avait été très décevant. D'ailleurs, son pire souvenir remonte à février avec la défaite face à la Juventus. Dans un entretien accordé à L'Equipe, il en a profité pour défendre son ancien coach Antoine Kombouaré.

Moses Simon retrouve le sourire cette saison. Et comme de nombreux joueurs du FC Nantes, il a été touché par l'élimination en Ligue Europa face à la Juventus mais aussi par le départ d'Antoine Kombouaré. Il a d'ailleurs évoqué ces deux sujets dans un entretien publié dans les colonnes du journal L'Equipe ce samedi matin.

«Kombouaré croyait en moi, il me faisait confiance»

« Mon pire moment depuis que je suis arrivé à Nantes ? L'élimination face à la Juventus. Je jouais piston, un poste que j'avais parfois occupé à La Gantoise, mais il y a très longtemps. Pff... (Antoine) Kombouaré croyait en moi, il me faisait confiance, il m'a mis là pour ça, mais je n'ai pas été à la hauteur ce soir-là (il a notamment perdu le ballon qui amène le premier but) et je m'en suis voulu », se remémore Moses Simon. L'attaquant du FC Nantes a tenu à défendre Antoine Kombouaré.

«Les erreurs sur le terrain, ce n'est pas Kombouaré qui les a faites»