«Ça aurait pu être pire»… Il échappe à la catastrophe avec le FC Nantes

Gardien numéro 1 du FC Nantes, Alban Lafont a dernièrement retrouvé les buts canaris après une longue absence à cause d’une blessure. Le 13 août dernier, le Nantais s’était blessé aux côtes suite à un choc avec Zakaria Aboukhlal. Un événement sur lequel est revenu Lafont, lui qui s’estime chanceux alors que cela aurait pu être plus grave.

Les images d’Alban Lafont sortant sur civière face à Toulouse ont fait froid dans le dos. Au mois d’août, le gardien du FC Nantes a subi un gros choc et a sérieusement été blessé aux côtes. Une blessure qui a d’ailleurs dû obliger Lafont de rester sur la touche pendant plusieurs semaines, manquant 5 match avec Nantes.

« Le contact est assez violent »

En conférence de presse, Alban Lafont est revenu sur son choc avec Zakaria Aboukhlal. Le gardien du FC Nantes explique alors : « Sur le coup, j’ai perdu un peu connaissance car je n’arrivais plus à respirer, mais je me souviens de tout. Le contact est assez violent, mais ça fait partie du foot. On s’est tous les deux engagés, ça aurait pu être pire et je veux voir le bon côté des choses ».

« Il faut vite remonter sur la bécane »