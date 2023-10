Il annonce du lourd avec le FC Nantes

Thibault Morlain

Alors que le FC Nantes a évité la relégation de peu la saison dernière, les Canaris veulent éviter de revivre un tel scénario cette année. Les hommes de Pierre Aristouy visent d’ailleurs haut en Ligue 1, eux qui sont à la 9ème place du classement actuellement. Matthis Abline a d’ailleurs fait part de ces ambitions à Nantes.

Depuis le début de la saison, il y a du bon et du moins bon au FC Nantes. Il n’empêche que les Canaris sont actuellement à la 9ème place du classement de la Ligue 1. De quoi espérer de bonnes choses pour la suite de la saison ? C’est l’objectif à Nantes où les joueurs de Pierre Aristouy ne cachent pas leurs objectifs.

FC Nantes : Après la polémique, il fait son mea culpa https://t.co/WFmwV4ngmN pic.twitter.com/tbHshu07ON — le10sport (@le10sport) October 11, 2023

Nantes vise le haut de tableau

Matthis Abline a ainsi expliqué que le FC Nantes visait le plus haut possible pour cette saison. Dans des propos accordés aux médias du club canari, l’attaquant prêté par Rennes fait savoir : « Jouer le plus haut possible sur ce tableau, très serré, c'est évidemment un objectif pour nous ».

« On sent qu'il y a la possibilité de gratter quelque chose »