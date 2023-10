Le FC Nantes réalise un gros coup, il exulte

Arnaud De Kanel

Une semaine après sa défaite dans le derby face au Stade Rennais (3-1), le FC Nantes s'est bien rattrapé vendredi soir en ouverture de la 8ème journée de Ligue 1. Les Canaris se sont imposés 2 buts à 1 sur la pelouse de Strasbourg, un candidat direct au maintien. Pierre Aristouy est très satisfait.

Le FC Nantes a réalisé un gros coup vendredi soir ! Face à un prétendant direct pour le maintien, les Canaris sont allés s'imposer sur la pelouse de la Meinau à Strasbourg. Un résultat qui leur permet de remonter à la 8ème place du classement en attendant les autres résultats, mais surtout de dépasser leur adversaire du soir au classement. Le contrat est rempli pour Pierre Aristouy.

«Le contenu m'a plu»

Le coach du FC Nantes a fait part de sa grande satisfaction en conférence de presse. « Je suis satisfait d'avoir assisté à ce match de mes joueurs. Le contenu m'a plu. Je pense que le résultat n'est pas usurpé. On aurait même pu s'abstenir de se faire, encore, une petite frayeur sur la fin (Strasbourg a réduit l'écart dans le temps additionnel). Il y a une concrétisation sur ce match de ce qu'on essaie de faire », a déclaré Pierre Aristouy. La confiance est retrouvée pour le FC Nantes.

«Content aujourd'hui que l'on ait retrouvé des couleurs»