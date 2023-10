L’entraineur du FC Nantes pousse un coup de gueule

Arnaud De Kanel

Dimanche soir, le FC Nantes se déplaçait sur la pelouse du Roazhon Park pour y affronter le Stade Rennais dans un derby qui a finalement tourné à l'avantage des hommes de Bruno Génésio (3-1), notamment grâce à deux buts sur pénaltys. Dans l'ensemble, les décisions de l'arbitre Ruddy Buquet n'ont pas servi les Canaris, loin de là. Pierre Aristouy a fait part de son mécontentement.

La 7ème journée de Ligue 1 s'est clôturée par un derby entre le Stade Rennais et le FC Nantes. Grâce à des réalisations de Benjamin Bourigeaud, Désiré Doué et Arnaud Kalimuendo contre une de Pedro Chirivella, les Rennais se sont imposés trois buts à un. Les Canaris avaient pourtant les armes pour revenir dans la partie mais des décisions litigieuses prises par Ruddy Buquet ont changé le cours du match. Pierre Aristouy avait des choses à dire à ce sujet.

FC Nantes : Après la polémique, il revient sur son mercato agité https://t.co/FD88zrU6Yh pic.twitter.com/DxmASTqUYg — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

«Le sentiment que cette tension a été installée par d’autres personnes que nous»

L'entraineur du FC Nantes était très remonté au coup de sifflet final. « Ce soir, il y a un peu de tension. On est conscient de ne pas avoir fait tout ce qu’il fallait mais on a aussi le sentiment que cette tension a été installée par d’autres personnes que nous sur le terrain », confesse Pierre Aristouy sur Prime Vidéo en faisant référence au corps arbitral. Il ne dégière pas non plus le carton rouge de son attaquant Mostafa Mohamed.

«M. Buquet a installé une atmosphère tendue et pesante sur le match»