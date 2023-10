Frayeur au FC Nantes, il révèle un mensonge

Thibault Morlain

Blessé aux côtes en début de saison face à Toulouse, Alban Lafont a enfin fait son retour avec le FC Nantes. Alors que le gardien des Canaris a manqué plusieurs semaines de compétition, le voilà à nouveau dans les buts nantais. Mais lors du dernier match face à Strasbourg, Alban Lafont a subi un nouveau coup. De quoi craindre une rechute ? Le Nantais a fait une révélation sur le sujet.

En août, on avait vu Alban Lafont sortir sur civière face à Toulouse. Touché aux côtes, le gardien du FC Nantes a manqué plusieurs matchs, mais le calvaire est désormais terminé. Lafont est revenu dans les cages des Canaris. Présent face à Strasbourg, il s’est toutefois fait une petite frayeur…

« Honnêtement, c’était pour gagner du temps »

Interrogé sur le coup reçu face à Strasbourg, Alban Lafont a avoué qu’il n’y avait aucune crainte de rechute. En conférence de presse, le gardien du FC Nantes a révélé qu’il avait fait semblant… pour gagner du temps : « Honnêtement, c’était pour gagner du temps. Tel qu’on l’a soignée, le risque de récidive est infime, même s’il existe. Je suis libéré de ça. Les premières semaines ont été difficiles quand il fallait replonger ou aller au contact, mais, aujourd’hui, tout est remis en place ».

« Je vais beaucoup mieux, même très bien »