En galère avec le FC Nantes, il se lâche sur son transfert

Arrivé au FC Nantes cet été, Eray Cömert réalise, à titre personnel, un début de saison satisfaisant. Le joueur a obtenu la confiance de Pierre Aristouy, qui n'hésite pas à lui offrir du temps de jeu. Mais le Suisse fait partie de la pire défense de la Ligue 1. Présent en conférence de presse ce samedi, Cömert est revenu sur son début de saison en France.

Pour renforcer sa défense, le FC Nantes a décidé de miser sur Eray Cömert, passé par Bâle ou encore par le FC Valence. Le Suisse est vite devenu un élément essentiel dans le dispositif de Pierre Aristouy. Sauf que des difficultés se font ressentir depuis le début de la saison. Le FC Nantes présente la pire défense du championnat. Un point faible sur lequel est revenu Cömert, qui en a profité pour revenir sur ses premiers mois en France.

« Mon premier mois s'est très bien passé »

« Mon premier mois s'est très bien passé. J'ai une très bonne connexion avec mes coéquipiers. Il y a eu des hauts et des bas. Je me suis bien adapté à la ville. Les joueurs et mes coéquipiers ont fait le nécessaire pour me mettre à l'aise. Bon, il fait un peu plus froid qu'en Espagne mais je ne suis pas non plus dépaysé vu que je viens de Suisse (…) J'essaye match après match de donner le meilleur de moi-même et de continuer à me battre. Je m'efforce de communiquer avec mes coéquipiers. Ma relation avec le coach est très bonne. La communication se fait facilement » a lâché Cömert.

« Concéder autant de buts, ce n'est pas ce que nous voulons »