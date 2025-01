Riolo répond cash aux accusations de racisme !

La rédaction

La LFP a tranché après les incidents qui ont eu lieu lors du match opposant l'OM à Lille en seizièmes de finale de la Coupe de France : Mehdi Benatia a écopé de trois mois fermes de suspension avec trois mois de sursis, tandis qu'Olivier Létang sera suspendu un mois. Une décision qui a beaucoup fait parler. Daniel Riolo a tenu à répondre aux accusations de racisme qui ont entouré l'affaire.

Alors que ce match a donné lieu à des incidents impliquant les dirigeants des deux clubs, la LFP a rendu son verdict concernant les sanctions qui attendaient Mehdi Benatia et Olivier Létang. Le directeur sportif de l'OM a écopé de trois mois fermes de suspension avec trois mois de sursis, tandis que le président du LOSC n'en a reçu qu'un. Une différence dans les sanctions qui déplaît aux supporters et aux dirigeants marseillais.

« Ils ne savent pas de quoi ils parlent »

Si ce verdict a donné lieu à de nombreuses spéculations, Daniel Riolo a tenu à mettre les choses au clair dans L'After Foot sur RMC Sport, concernant ces suspensions : « Le premier problème, c’est que ça a donné lieu à une crise de nerfs tout l’après-midi sur les réseaux sociaux, de la part de gens qui ne connaissent pas les règlements et ne savent pas de quoi ils parlent. Ce qui n’écarte pas la question qu’on se pose sur la sévérité de la sanction, à savoir pourquoi untel prend ça et pas l’autre. Qu’il prenne plus, c’est normal parce qu’il y avait le sursis. »

« Il n’y a pas de racisme »

Pour le journaliste, si les accusations de racisme n'ont rien à voir là-dedans, la sanction reste quand même « curieuse » : « Une fois que tu comprends qu’il n’y a pas de deux poids, deux mesures, qu’il n’y a pas de racisme ni toutes les conneries qu’on a pu lire toute la journée, une fois que tu as posé ça, tu peux dire qu'effectivement, il y a quand même une appréciation très curieuse du fait que montrer du doigt soit considéré comme menaçant, alors que Létang arrive et secoue le bras. Ce que je trouve personnellement plus grave, c'est qu'il y a un contact physique. Or, ça s’avère moins grave dans le rapport. Non, je ne suis pas d’accord. Ce n’est pas normal. »