Transferts - OM : De Zerbi annonce un achat «important» !

Thomas Bourseau

Du côté de l’OM, un gardien visiblement spécialiste des penalties a déposé ses valises l’été dernier sans faire grand bruit. Pour seulement 4M€, un investissement léger mais ô combien important aux yeux de Roberto De Zerbi, Geronimo Rulli s’est installé comme un leader à Marseille pour le bonheur de son coach.

Avec la volonté de se séparer de Pau Lopez et de repartir sur de nouvelles bases avec un tout autre gardien, le comité directeur de l’OM décidait de miser sur Geronimo Rulli. Le champion du monde argentin passé par la Ligue 1 à Montpellier notamment l’espace d’une saison, a surpris son monde dès le coup d’envoi du championnat avec un penalty arrêté à Brest en août dernier (5-1).

Un aveu explosif pourrait bouleverser l'OM ! Un joueur s'exprime sur des pratiques douteuses... ⚽

➡️ https://t.co/asLTeffqif pic.twitter.com/bcXblQWoCg — le10sport (@le10sport) January 31, 2025

Geronimo Rulli, le dernier rempart gagnant de l’OM

Depuis, Geronimo Rulli a vu deux autres attaquants lui faire face dans cet exercice contre l’OL (3-2) et le Stade Rennais (2-1), mais en est toujours ressorti vainqueur. Certains joueurs de l’OM comme Neal Maupay et Quentin Merlin assurent même avoir le meilleur gardien du championnat dans leur vestiaire et ce… pour seulement 4M€, soit l’indemnité de son transfert convenue avec l’Ajax Amsterdam l’été dernier.

«Je le connaissais et j'avais confiance en lui, mais il fait encore mieux que ce à quoi on s'attendait»

En conférence de presse et dans des propos relayés par Le Phocéen, Roberto De Zerbi s’est félicité lui, pour sa confiance, et l’OM d’avoir mis la main sur une recrue aussi importante que Geronimo Rulli. « Rulli, c'est un leader total. C'était un achat vraiment très important. Je le connaissais et j'avais confiance en lui, mais il fait encore mieux que ce à quoi on s'attendait ».