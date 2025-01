Vinicius Jr : Le transfert à 1 milliard d'euros qui gâche tout ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Approché par l'Arabie saoudite l'été dernier, Vinicius Jr se serait vu proposer une offre d'un milliard d'euros pour quitter le Real Madrid et faire le voyage. Toujours dans le viseur des plus grands clubs de ce championnat, l'attaquant brésilien a été à nouveau la cible d'une offre de contrat lui promettant cette même somme sur cinq ans. Visiblement ces rumeurs seraient l'une des raisons pour lesquelles le Brésilien de 24 ans est moins efficace sur le terrain ces dernières semaines.

Ces dernières années, l'Arabie saoudite a pris une nouvelle dimension dans le monde du football en réussissant à attirer de nombreux joueurs de la scène européenne plus en fin de carrière. Mais le pays a envie de plus et semble prêt à tout tenter pour convaincre de grands joueurs actuels comme Vinicius Jr. Le Brésilien suscite l'intérêt de clubs saoudiens depuis de nombreux mois maintenant, une situation pesante qui n'arrange pas ses affaires actuelles.

Vinicius Jr répond cash à ceux qui doutent de lui ! 🚀 Découvrez son ascension fulgurante avec le Real Madrid.

➡️ https://t.co/RoFaFPx0kt pic.twitter.com/sXeE6fCYMO — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 20, 2025

Vinicius ne marque plus

Il faut d'abord noter que Vinicius Jr a été absent plusieurs matches en raison d'une blessure musculaire avant ses absences répétées en raison des cartons reçus ces derniers temps. L'homme aux 37 sélections avec le Brésil n'a tout de même pas réussi à marquer en Liga depuis son triplé face à Osasuna le 9 novembre dernier et il traverse une période plus difficile. Il s'est contenté d'un petit but face au Celta Vigo en janvier en Coupe du Roi et heureusement, il parvient à trouver de l'efficacité en Ligue des champions même s'il n'était pas présent lors de la victoire du Real Madrid face à Brest mercredi.

Vinicius Jr perturbé par les rumeurs ?

D'après les informations de Marca qui rapportait ce bilan statistique, Vinicius Jr subirait également le rappel constant qu'une offre de l'Arabie saoudite plane toujours au-dessus de lui. Lors du déplacement à Brest, le sujet est venu publiquement sur la table puisque Carlo Ancelotti a indiqué que le Brésilien ne quitterait pas le Real Madrid pour aller en Arabie saoudite. Si le club espagnol s'en sort bien en ce moment en termes de résultats, on attend une réaction de sa part sur le terrain.