Mbappé - Vinicius Jr : Le transfert choc qui prend forme ?

Le Real Madrid pourrait-il se séparer de Vinicius Jr ? L'Arabie saoudite frappe fort avec une proposition sans précédent, offrant plus de 200 millions d'euros par saison au joueur et 400 millions au club. Le départ du Brésilien permettrait au pays du Golfe de promouvoir sa Coupe du monde qui aura lieu en 2034.

Engagé avec le Real Madrid jusqu’en juin 2027, Vinicius Jr fait l’objet de spéculations pour son avenir. L’Arabie saoudite semble en effet déterminée à s’attacher ses services, au point qu’une offre historique pourrait être dégainée pour son transfert. « Ils augmentent leur offre pour Vinicius. Ils veulent lui offrir plus de 200 millions par saison et 400 millions au Real Madrid », a révélé lundi soir le directeur d’OK Diario Eduardo Inda, dans l’émission El Chiringuito.

Quel avenir pour Vinicius Jr ?

Une offre susceptible de faire vaciller le Real Madrid ? La semaine dernière, Eduardo Inda affirmait que le club merengue renvoyait les prétendants de Vinicius Jr à sa clause libératoire d’un milliard d’euros, mais en interne, certains s’interrogeraient sur le Brésilien alors que Kylian Mbappé revient en très grande forme. « Au Real Madrid, il y a un débat qui existe et ils pensent mieux jouer sans Vinicius, a ajouté lundi soir le directeur d’OK Diario. C'est un fait, je ne le dis pas moi-même. Nous avons vu le meilleur Mbappé quand Vinicius n'était pas là ».

Une pige de deux ou trois ans en Arabie saoudite ?

Pour Vinicius Jr, un transfert vers l’Arabie saoudite serait synonyme d’énorme pactole sans pour autant faire une croix sur sa carrière européenne. « Il est question qu'il parte deux ou trois ans pour promouvoir la Coupe du monde et qu'il revienne ensuite en Europe. Une sorte de congé très lucratif. Il gagnerait entre 15 et 20 fois plus que ce qu'il gagne ici », conclut Eduardo Inda. Le pays du Golfe organisera sa Coupe du monde en 2034.