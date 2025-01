Transferts - Real Madrid : La folie à 600M€ qui se prépare !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Real Madrid pourrait être au cœur d'une transaction historique, avec une offre saoudienne colossale de 600 millions d'euros pour Vinicius Jr, indemnité de transfert et salaire annuel compris. Après l'acquisition de stars telles que Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, l'Arabie saoudite cible désormais l'attaquant brésilien et semble déterminée.

Alors que le Real Madrid a mis la main sur un renfort XXL l’été dernier en la personne de Kylian Mbappé, l’attaque merengue va-t-elle connaître de nouveaux changements dans les mois à venir ? C’est en tout cas le souhait de l’Arabie saoudite, qui espère s’attacher les services de Vinicius Jr après avoir mis la main sur Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Neymar, qui vient de résilier son bail avec Al Hilal.

Le PSG sur le coup pour Kimmich ? La bataille avec le Real Madrid s'annonce palpitante ! ⚽

➡️ https://t.co/qHoPJZgj0j pic.twitter.com/oHTLKBbQui — le10sport (@le10sport) January 28, 2025

Une opération à 600M€

Les Saoudiens semblent déterminés malgré la volonté première du Real Madrid de conserver son numéro 7. Selon les informations d’Eduardo Inda, une nouvelle offensive saoudienne est attendue. « Ils augmentent leur offre pour Vinicius. Ils veulent lui offrir plus de 200 millions par saison et 400 millions au Real Madrid », a révélé le directeur d’OK Diario dans l’émission El Chiringuito.

Le Real Madrid peut-il craquer ?

Jusqu’ici, la position du Real Madrid est claire avec son joueur engagé jusqu’en juin 2027. « C'est 1 milliard d’euros ou rien, confiait Eduardo Inda la semaine dernière. Le Real Madrid ne négociera pas avec l'Arabie Saoudite ». Reste à voir si cette posture tiendra si les Saoudiens sont bel et bien disposés à revoir leur proposition à la hausse.