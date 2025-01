Transferts : L’OM négocie avec un géant étranger !

La rédaction

L'OM passe la seconde pour la fin du mercato d'hiver. Après avoir trouvé un accord avec Rennes pour la venue d'Amine Gouiri et le départ de Lilian Brassier, les Phocéens cherchent maintenant à recruter un milieu de terrain. Les dirigeants olympiens seraient en négociation avec la Juventus pour le prêt de Nicolò Fagioli.

La fin du mercato approche et l'OM est sur tous les fronts. Les Olympiens ont trouvé un accord ce vendredi avec Rennes pour la venue d'Amine Gouiri. Dans le même temps, Lilian Brassier va faire le chemin inverse pour rejoindre le Stade Rennais et son nouveau coach, Habib Beye. Mais les dirigeants phocéens ne comptent pas s’arrêter là et sont bien décidés à aider Roberto De Zerbi à atteindre ses ambitions.

Un renfort de taille au milieu

Désireux de se renforcer dans l'entrejeu, l'OM piste depuis un moment le milieu de la Juventus de Turin, Nicolò Fagioli. Si les deux clubs sont actuellement en négociations, Mehdi Benatia souhaiterait faire venir l’international italien sous la forme d’un prêt, mais les dirigeants turinois veulent inclure une option d’achat obligatoire, peut-on lire dans les colonnes de L'Équipe.

Embouteillage au milieu

L'arrivée potentielle de Nicolò Fagioli pourrait bouleverser la hiérarchie au milieu de terrain. Roberto De Zerbi dispose déjà de nombreux joueurs capables d’évoluer à différents postes, notamment Adrien Rabiot, Pierre-Emile Højbjerg, Valentin Rongier, Bilal Nadir, Amine Harit ou encore Ismaël Koné. Ce dernier ne semble d’ailleurs plus entrer dans les plans du coach italien, qui avait déclaré en conférence de presse : « Le départ de Koné, c'est notre choix [...] Je fais jouer ceux qui le méritent. »