Un phénomène de Deschamps au PSG, l’annonce de sa famille !

Alors que les discussions pour la prolongation de Gianluigi Donnarumma sont à l’arrêt, le Paris Saint-Germain serait très sérieusement intéressé par Lucas Chevalier, en grande forme avec le LOSC et convoqué en équipe de France en novembre dernier par Didier Deschamps. Un intérêt évoqué par le père du portier lillois.

Habitué aux changements dans les cages depuis l’arrivée du Qatar dans la capitale, le PSG pourrait rouvrir le dossier dans les prochains mois. Selon les informations divulguées ce vendredi par L’Équipe, la direction parisienne s’intéresse de très près à Lucas Chevalier, en grande forme au LOSC, et ce alors que les négociations pour la prolongation de Gianluigi Donnarumma sont au point mort, à un peu plus d’un an de la fin de son contrat.

« Ce serait manquer de respect à Donnarumma »

Du côté du champ Chevalier, on interpelle publiquement le club de la capitale concernant la situation de son portier titulaire. « Il y a au PSG un gardien en place qui s'appelle Gianluigi Donnarumma et qui a manifesté sa volonté de prolonger, confie à L’Équipe Freddy Chevalier, le père du Lillois. Ce serait lui manquer de respect. À l'heure actuelle, il n'y a pas de sujet. »

« Je ne partirai pas pour partir »

Interrogé en décembre sur son avenir, Lucas Chevalier avait affiché sa position sur le plateau du CFC : « Franchement, si je dois partir, je ne sais pas si c'est le moment, mais je ne partirai pas pour partir. Cela dépendra du club, de l'évolution de ma carrière. Ce serait illogique de partir pour un club où je ne joue pas. Le principal est que je me sente bien et que le club évolue, qu'on fasse notre parcours en Ligue de Champions. Forcément, ce sont des discussions qui arriveront plus tard. Pour le moment, je suis focalisé sur ma mission. Il arrivera ce qui arrivera. Il n'y a pas d'urgence ».