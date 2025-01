Nouvelle recrue à l’OM : Rabiot se lâche !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour vers les sommets de Ligue 1 cette saison, l'OM a bien géré ses périodes de mercato pour se permettre d'avoir une meilleure allure dans son effectif. Le club de la cité phocéenne a accueilli un nouveau joueur plus tôt ce mois-ci en la personne de Luiz Felipe Ramos. Le défenseur central de 27 ans a rompu d'un commun accord son contrat avec Al-Ittihad et en attendant de faire ses premiers pas en compétition, son arrivée a été saluée par Adrien Rabiot.

Invité à se présenter en conférence de presse ce vendredi avant le duel face à l'OL dimanche, Adrien Rabiot s'est exprimé sur l'arrivée de Luiz Felipe. Le Brésilien, qui joue désormais sous les couleurs de l'Italie, apportera du renfort à la défense marseillaise, qui pose parfois problème. Visiblement il semble déjà avoir marqué des points auprès de Rabiot.

Rabiot valide la nouvelle recrue

En arrivant à l'OM début janvier, Luiz Felipe est donc la première recrue de l'hiver marseillais et pour le moment la seule. Le joueur de 27 ans était attendu, lui qui n'entrait plus dans les plans de jeu du club saoudien. « Luiz Felipe Ramos ? C'est un très bon renfort défensivement. Dans une ligne à trois, il n'aura pas les mêmes caractéristiques que Murillo, mais c'est un défenseur dans l'âme, il aime le duel, le combat. Il est très juste tactiquement. Ca sera un plus pour notre équipe » explique Adrien Rabiot devant les journalistes.

L'OM dans le bon rythme

Toujours deuxième de Ligue 1 avec 3 points d'avance sur son plus proche poursuivant, Monaco, l'OM tient le bon rythme depuis quelques semaines et espère continuer sur la même voie, avec Luiz Felipe désormais pour s'aider.