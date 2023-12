FC Nantes : Un transfert déjà acté ?

Thibault Morlain

Capitaine du FC Nantes, Pedro Chirivella dispose d'un contrat allant jusqu'en 2026 avec les Canaris. Mais voilà que le milieu de terrain espagnol a une idée qui lui trotte dans la tête pour la suite de sa carrière. Parti il y a maintenant 10 ans d'Espagne et de Valence, Chirivella ne cache pas son désir de revenir de l'autre côté des Pyrénées.

Joueur du FC Nantes depuis 2020, Pedro Chirivella, qui était arrivé de Liverpool, est aujourd'hui épanoui chez les Canaris. Pour autant, l'Espagnol a un goût d'inachevé dans sa carrière : ne pas avoir jouer en Liga. Parti très jeune de Valence pour rejoindre les Reds, Chirivella veut régler cela pour son avenir.

Mercato : Le FC Nantes a changé d'entraîneur en 48 heures ! https://t.co/xhEJxmV3aB pic.twitter.com/v4Qmejk55C — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

« L'Espagne c'est mons pays »

Pedro Chirivella a déjà fait part de retourner en Espagne pour son avenir. Ce vendredi, pour AS , le joueur du FC Nantes en a rajouté une couche, lâchant : « J'ai passé 10 ans hors d'Espagne, je suis ici depuis 3 ans et demi, je suis très heureux, je veux continuer de profiter au jour le jour, continuer de profiter du football. Pour moi, c'est le plus important actuellement. Après, c'est clair qu'au final, l'Espagne c'est mon pays, c'est un championnat qui m'irait très bien ».

« J'ai toujours eu cette pensée de vouloir revenir »