Mercato : Le FC Nantes a changé d'entraîneur en 48 heures !

Confirmé comme entraîneur du FC Nantes au début de saison, Pierre Aristouy n'aura finalement pas fini 2023 sur le banc des Canaris. En effet, Waldemar Kita a décidé de changer d'entraîneur. Il y a quelques jours maintenant, Pierre Aristouy a été remercié et c'est Jocelyn Gourvennec qui est venu le remplacer sur le bord de la Loire. Un changement d'entraîneur au FC Nantes à propos duquel on connait désormais les coulisses.

Malgré une place dans le milieu de tableau en Ligue 1, le FC Nantes a décidé de changer d'entraîner. Alors que les résultats de Pierre Aristouy n'étaient pas très bons, Waldemar Kita a tranché dans le vif en se séparant de l'entraîneur. Pour le remplacer, les Canaris ont fait venir Jocelyn Gourvennec. Une arrivée visiblement bouclée en un temps express puisque toutes les parties seraient parvenues à un accord en à peine deux jours seulement...

« Es-tu dispo pour nous rencontrer le plus vite possible à Paris ? »

A l'occasion du podcast Sans Contrôle , David Phelippeau, journaliste pour Ouest France, en a dit plus sur l'arrivée de Jocelyn Gourvennec au FC Nantes : « Dans la journée de lundi, Franck et Waldemar Kita mais aussi Philippe Mao se sont interrogés (…) Ils se sont dits qu’il faut changer. Jocelyn Gourvennec a eu un appel de Philippe Mao lundi en fin de journée. « Es-tu dispo pour nous rencontrer le plus vite possible à Paris ? » Ils se sont vus mardi à 14 heures ».

« Si vous le souhaitez, je suis là demain et j’ai un staff »