FC Nantes : Un entraîneur recale le clan Kita !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’AS Saint-Etienne est à la recherche d’un entraîneur, le FC Nantes a déjà tranché avec la nomination de Jocelyn Gourvennec. Selon L’Équipe, Philippe Montanier, dont le nom a circulé chez les Verts, aurait déjà repoussé les avances de la famille Kita afin de se concentrer sur une autre mission.

La valse des entraîneurs bat son plein ! Alors que Laurent Blanc (OL) et Marcelino (OM) ont rapidement quitté leur poste en début de saison, ils ont notamment été rejoints depuis par Fabio Grosso, qui n’est pas parvenu à relancer l’Olympique Lyonnais. De leur côté, Pierre Aristouy (FC Nantes) et Laurent Batlles (ASSE) ont eux aussi été démis de leurs fonctions ces derniers jours, et un homme était ciblé pour leur remplacement.

Courtisé par l’ASSE, Montanier a recalé Nantes

Selon L’Équipe , les Verts et les Canaris ont en effet pensé au même entraîneur, à savoir Philippe Montanier. Ce dernier est toutefois impliqué dans des missions en Arabie saoudite pour la FFF et n’envisage donc pas de prendre les rênes d’un club en cours de saison. L’ASSE doit donc se tourner sur une autre piste, tandis que la famille Kita a également été recalée.

Gourvennec a été choisi par le FC Nantes

En attendant de connaître l’identité du technicien choisi par l’AS Saint-Etienne, le FC Nantes est déjà fixé, la nomination de Jocelyn Gourvennec ayant été officialisée. Ce dernier a dirigé son premier match le week-end dernier contre l’OGC Nice (1-0).