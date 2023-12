ASSE : Le nouvel entraîneur déniché au PSG ? L'annonce rassurante

Thibault Morlain

Laurent Batlles débarqué, l'ASSE a décidé de confier l'intérim à Laurent Huard. Mais un nouvel entraîneur est donc attendu chez les Verts et plusieurs noms circulent à ce propos. Celui de Zoumana Camara a notamment été évoqué et l'ASSE a des raisons d'y croire avec celui qui s'occupe actuellement des U19 du PSG.

Qui sera le prochain entraîneur de l'ASSE ? Alors que Laurent Batlles n'aura donc pas survécu à la dernière défaite face à Guingamp, les Verts se cherchent désormais un nouveau technicien. Alors que Thierry Laurey ferait figure de favori pour débarquer à l'ASSE, Zoumana Camara, aujourd'hui en charge des U19 du PSG, serait également ciblé.

« Si une offre provenant d’un projet que je ne peux pas refuser se présente... »

Zoumana Camara pourrait-il se laisser tenter par l'ASSE alors qu'il est au PSG ? C'est possible. En effet, au moment de sa prolongation en juin dernier, Camara avouait : « Si une offre provenant d’un projet que je ne peux pas refuser se présente, nous en discuterons et verrons ce qu’il en est. (...) Il est évident qu’à un certain moment, la possibilité d’un départ se rapproche ».

L'ASSE, le bon challenge pour Camara ?

Et l'ASSE a des arguments à faire valoir pour convaincre Zoumana Camara. Les Verts peuvent notamment jouer sur la corde sensible en permettant ainsi au technicien parisien de revenir là où tout a commencé pour lui puisque Camara a été formé à l'ASSE comme joueur. De plus, cela pourrait lui permettre de faire enfin le grand saut et d'entraîner un club professionnel.