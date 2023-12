L'ASSE a fixé une deadline pour son entraineur

Amadou Diawara

Ce mercredi, l'ASSE a démis Laurent Batlles de ses fonctions d'entraineur. En quête d'un successeur, les Verts se seraient déjà fixés une deadline. En effet, la direction de l'ASSE compterait dénicher son nouveau technicien d'ici lundi. En attendant, Laurent Huard assure l'intérim sur le banc stéphanois.

Après la défaite à domicile face à l'En Avant Guingamp ce mardi soir, l'ASSE a décidé de mettre à l'écart Laurent Batlles. En effet, Jean-François Soucasse a annoncé la nouvelle en zone mixte seulement une heure et demi après le coup de sifflet final de la rencontre.

ℹ️ À compter de ce jour, la gestion de l'équipe professionnelle de l'AS Saint-Étienne a été retirée à Laurent Batlles.Laurent Huard, accompagné de Sylvain Gibert et Romain Hamouma, a dirigé la séance d'entraînement prévue ce matin. Le directeur du Centre de formation encadrera… pic.twitter.com/LwASmAOggG — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 6, 2023

Batlles a été mis à l'écart par l'ASSE

« Il y a une situation qui est difficile pour notre club. Malheureusement nous avons fait un constat qu’en l’état, on allait avoir beaucoup de mal à atteindre nos objectifs indépendamment de l’investissement sans faille de Laurent (Batlles), de son amour du club, de sa volonté viscérale de réussir cette mission. Mais aujourd’hui, on doit se projeter vers l’objectif qui est le nôtre. Pour ces raisons-là, on a considéré qu’il fallait une nouvelle mobilisation autour d’une nouvelle dynamique » , a déclaré Jean-François Soucasse, président exécutif de l'ASSE, avant que le club n'officialise le départ de Laurent Batlles sur X : « À compter de ce jour, la gestion de l'équipe professionnelle de l'AS Saint-Étienne a été retirée à Laurent Batlles. Laurent Huard, accompagné de Sylvain Gibert et Romain Hamouma, a dirigé la séance d'entraînement prévue ce matin. Le directeur du Centre de formation encadrera le groupe professionnel jusqu'à nouvel ordre ».

L'ASSE veut trouver son entraineur d'ici lundi