ASSE : Un conflit éclate à cause du prochain entraîneur

L'ASSE a tourné la page Laurent Battles. Après une nouvelle défaite face à Guingamp ce mardi soir (1-3), le technicien stéphanois a été remercié par ses dirigeants. Laurent Huard va assurer l'intérim en attendant l'arrivée d'un nouveau coach. Président du directoire, Roland Romeyer pousserait pour Frédéric Antonetti, mais de nombreux obstacles freinent son arrivée.

Laurent Batlles n'est plus l'entraîneur de l'ASSE. Le technicien a été démis de ses fonctions après la défaite de son équipe face à Guingamp ce mardi soir, la cinquième consécutive. Désormais, les dirigeants s'activent pour dénicher son successeur. En attendant, Laurent Huard devrait assurer l'intérim.

Romeyer veut Antonetti, mais...

Ces dernières heures, de nombreux noms ont été cités, mais Roland Romeyer aurait son favori. Le président du directoire militerait pour l'arrivée de Frédéric Antonetti. Mais le technicien, en conflit avec Bernard Caïazzo, n'a pas l'intention de cohabiter avec le président du conseil de surveillance. Caïazzo ne voudrait pas non plus entendre parler de lui selon les informations de But Football Club.

Laurey toujours en pole position

A en croire le média, Thierry Laurey serait en pole position. En cas d'échec, l'ASSE pourrait se tourner vers Olivier Dall'Oglio. Certains en interne apprécieraient aussi le profil de Zoumana Camara, actuel entraîneur des U19 du PSG.