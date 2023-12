Le PSG au cœur d’une guerre sur le mercato ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a poussé Hugo Ekitike vers la sortie, en vain, à l’occasion du dernier mercato. Et maintenant ? Le club de la capitale témoignerait d’intérêts émanant de Premier League pour son attaquant de 21 ans. Deux clubs de Londres se disputeraient ses services pour un prêt. Explications.

Hugo Ekitike a été l’un des dossiers brûlants du dernier mercato estival. En effet, alors qu’il refusait de servir de monnaie d’échange dans le cadre de l’opération Randal Kolo Muani, Ekitike n’a plus été inclus dans le groupe de Luis Enrique depuis la fermeture de la dernière fenêtre des transferts.

Départ en Premier League pour Ekitike ?

En outre, Hugo Ekitike n’a pas été ajouté de la liste des joueurs pour disputer la campagne de Ligue des champions du PSG. Cet hiver, Hugo Ekitike se serait résigné au fait de poursuivre au Paris Saint-Germain et serait prêt à s’en aller en prêt… pour la Premier League ? C’est de l’autre côté de la Manche que la bataille ferait rage pour ses services.

West Ham et Crystal Palace prêts à se disputer Ekitike ?