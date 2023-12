Parti du PSG, Messi balance sur son mercato

Thibault Morlain

Arrivé au PSG en 2021, Lionel Messi sera donc resté deux saisons avec le club de la capitale. L'aventure s'est donc arrêtée à l'été 2023, une fois le contrat de l'Argentin expiré. Libre, Messi avait l'embarras du choix pour son prochain club. Il a finalement choisi de rejoindre l'Inter Miami et il en a d'ailleurs dit plus sur les coulisses de sa réflexion et de sa décision.

Si on avait parlé d'une prolongation au PSG pour Lionel Messi, la décision a finalement été prise de ne pas continuer avec l'Argentin. Arrivé au bout de son contrat en juin dernier, l'octuple Ballon d'Or s'est alors retrouvé libre et avait donc la possibilité de choisir son nouveau club. Après deux ans passés au PSG, Messi a mis le cap vers les Etats-Unis. Mais le mercato aurait pu se passer différemment pour lui...

« Mon premier choix était de revenir à Barcelone »

Elu Athlète de l'année par le magazine Time , Lionel Messi est revenu sur son mercato estival et le choix de son club après le PSG. Et dans un premier temps, La Pulga a confirmé qu'elle souhaitait faire son grand retour au FC Barcelone. Problème, cela n'a pas été possible. « La vérité, c'est que j'avais plusieurs options sur la table qui étaient intéressantes. J'ai dû les analyser, réfléchir, en débattre avec ma famille, avant de prendre la décision finale de venir à Miami. Mon premier choix était de revenir à Barcelone, mais ce n'était pas possible. J'ai essayé de revenir, mais ce n'est pas arrivé », a alors fait savoir Lionel Messi.

« J'ai beaucoup réfléchi à la possibilité d'aller en Arabie Saoudite »