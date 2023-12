C'est signé pour Messi, cette superstar a paniqué

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi voulait faire son retour au FC Barcelone lors du dernier mercato estival. Toutefois, l'affaire a capoté, comme l'a reconnu la Pulga. Alors que Leo Messi a finalement signé à l'Inter Miami, David Beckham a avoué qu'il avait craint le Barça.

Engagé pour une durée de deux saisons avec le PSG, Lionel Messi (36 ans) était dans la dernière année de son contrat en 2022-2023. Sous contrat jusqu'au 30 juin, la Pulga a donc fait ses valises l'été dernier, avant de migrer vers l'Inter Miami. Et pourtant, son premier choix était de revenir au FC Barcelone.

Beckham était inquiet pour Messi

« La vérité, c'est qu'heureusement, j'avais plusieurs options intéressantes sur la table, et j'ai dû les analyser et réfléchir, et même peser le pour et le contre avec ma famille, avant de prendre la décision finale de venir à Miami. Ma première option était de retourner à Barcelone, mais ce n'était pas possible. J'ai essayé de revenir, mais ça ne s'est pas fait » , a avoué Lionel Messi lors d'un entretien accordé à Time .

«Ce qui m'a vraiment inquiété, c'est Barcelone»