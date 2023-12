Le PSG connaît déjà le successeur de Donnarumma ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré les critiques de plus en plus nombreuses sur le niveau de jeu de Gianluigi Donnarumma, le PSG ne compte pas recruter de gardien de but. Si remplacement il doit y avoir, le club de la capitale pourrait opter pour la solution interne. Arrivé l'été dernier, Arnau Tenas semble avoir les préférences de Luis Enrique.

Exclu dimanche dernier lors de la rencontre face au Havre (victoire 2-0), Gianluigi Donnarumma ne va pas arranger son cas. Très critiqué ces dernières semaines, le portier italien vit une période délicate au PSG, mais conserve, tout de même, la confiance de Luis Enrique.

Le PSG ne recrutera pas de gardien de but en janvier

L'entraîneur du PSG ne devrait pas chambouler la hiérarchie des gardiens ou réclamer un renfort lors du prochain mercato hivernal. Luis Enrique devrait continuer à faire confiance à Donnarumma, mais si la situation persiste, il pourrait bien donner sa chance à Arnau Tenas.

Luis Enrique a son chouchou