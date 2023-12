Le PSG prépare un transfert surprise ? Le verdict est tombé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coupable d'une boulette face au Havre dimanche dernier, Gianluigi Donnarumma est de plus en plus discuté. Expulsé dès le début de la première période, le portier italien est loin de faire l'unanimité auprès des supporters du PSG. Mais malgré la pression et les critiques sur le gardien, le club parisien devrait continuer à lui faire confiance, au moins jusqu'à la fin de la saison.

Recruté en 2021, Gianluigi Donnarumma est tout de suite parvenu à prendre le dessus sur ses concurrents, notamment sur Keylor Navas. Sauf que ses prestations n'ont pas toujours été abouties, surtout en ce moment. Le portier italien ne parvient pas à gommer ses lacunes balle au pied et peine à se montrer serein depuis quelques semaines.

Donnarumma sous le feu des critiques

Les critiques commencent à tomber sur sa tête et certains supporters du PSG réclament du changement. Surtout que son remplaçant, Arnau Tenas, a réussi sa rentrée face au Havre dimanche dernier (victoire 2-0). Mais malgré tout, le club parisien n'envisage pas de recruter un nouveau gardien cet hiver selon Dominique Séverac.

Le PSG ne va pas recruter un gardien cet hiver