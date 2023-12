PSG : Un transfert annulé pour cause de blessure ?

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, Fabian Ruiz pourrait ne plus faire long feu à Paris. En effet, la Juventus aimerait boucler le prêt du milieu de terrain espagnol lors du prochain mercato hivernal. Toutefois, la blessure de Fabian Ruiz, qui est touché à une épaule, pourrait faire capoter ce transfert.

Remplaçant au PSG cette saison, Fabian Ruiz (27 ans) pourrait aller chercher plus de temps de jeu ailleurs. Et cela tombe plutôt bien, puisque la Juventus serait sur les traces du numéro 8 parisien.

Fabian Ruiz prêté à la Juve en janvier ?

Selon les informations de Tuttosport , la Juventus voudrait recruter un nouveau milieu de terrain lors du prochain mercato hivernal. Pour ce faire, la Vieille Dame pourrait tenter de boucler le prêt de Fabian Ruiz, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG. D'ailleurs, l'international espagnol serait l'option la plus simple pour que les Bianconeri puissent renforcer leur entrejeu. Toutefois, un détail pourrait plomber l'opération.

Le départ de Ruiz plombé par sa blessure ?