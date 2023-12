Mercato : Messi est fixé pour son grand rêve !

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone a vu Lionel Messi grandir dès son arrivée à la Masia à 13 ans jusqu’à être lancé dans le grand bain en 2004 et en devenant une légende, si ce n’est la légende phare de l’histoire du Barça. Annoncé sur le retour à la dernière intersaison au moment de la fin de son aventure au PSG, Messi a reconnu avoir tenté sa chance avec le Barça, en vain. Le train serait même définitivement passé.

Lionel Messi aurait pu s’engager en faveur du FC Barcelone après son départ du PSG à la dernière intersaison afin de raccrocher les crampons dans son club de cœur. En effet, après deux saisons au Paris Saint-Germain au cours desquelles il n’a pas été « heureux » comme il le confiait à Mundo Deportivo en juin dernier, Messi souhaitait retrouver le Barça .

Messi avoue avoir voulu revenir à Barcelone

C’est en effet le message qu’il a tenu à Time Magazine ces dernières heures dans le cadre d’une interview pour l’athlète de l’année . « La vérité, c'est qu'heureusement, j'avais plusieurs options intéressantes sur la table, et j'ai dû les analyser et réfléchir, et même peser le pour et le contre avec ma famille, avant de prendre la décision finale de venir à Miami. Ma première option était de retourner à Barcelone, mais ce n'était pas possible. J'ai essayé de revenir, mais ça ne s'est pas fait ».

C’est terminé, pas de retraite au Barça pour Messi ?