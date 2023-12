Transferts : Cette annonce a tout changé pour Messi

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami l'été dernier. Interrogé sur le transfert de la Pulga en MLS, Jorge Mas a révélé les coulisses. Le propriétaire de l'Inter Miami a notamment raconté comment il avait convaincu le clan Messi.

Après deux saisons au PSG, Lionel Messi a claqué la porte. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le club parisien, la Pulga a migré vers Miami pour signer librement et gratuitement à l'Inter. Lors d'un entretien accordé à Time , Jorge Mas est revenu sur le transfert de Leo Messi dans sa franchise.

«Les gens qui me connaissent très bien ont ri»

« Le rêve d'attirer Messi en MLS ? Les gens qui me connaissent très bien ont ri. Les personnes qui ne me connaissent pas étaient très respectueuses. Ils se retournaient et se disaient : "La MLS n'est pas du tout dans sa catégorie" » , a raconté Jorge Mas, le propriétaire de l'Inter Miami, avant de se prononcer sur les coulisses de l'opération Messi.

«Vous avez la possibilité de changer le sport d'un pays»