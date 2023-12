Coup de théâtre sur le mercato, le PSG doit-il recruter cet hiver ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG s'active en coulisse et mène une réflexion concernant la nécessité ou non de recruter compte tenu des blessures qui ont frappé l'effectif de Luis Enrique en cette fin de première partie de saison. Mais le club de la capitale a-t-il réellement besoin de se renforcer durant le mois de janvier ?

Le 1er janvier, le mercato d'hiver ouvrira ses portes et les clubs de Ligue 1 commencent à s'activer. Le PSG en fait partie et après un mercato estival de folie, les Parisiens devraient se montrer plus discret, mais chercheront toutefois à peaufiner leur effectif avec, peut-être, l'arrivée d'un ou deux nouveaux joueurs. Mais le club parisien a-t-il réellement besoin de se renforcer ?

Pas de latéral gauche au PSG cet hiver ?

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG n'envisage toutefois pas de recruter de latéral gauche. Malgré la blessure de Nuno Mendes, Lucas Hernandez a rassuré sur son état physique tandis que Nordi Mukiele a également convaincu lorsqu'il a du dépanner à ce poste. En revanche, d'autres postes pourraient être concernés par l'arrivée de renforts, notamment au milieu de terrain.

C'est le flou total au milieu