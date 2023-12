Le PSG rêve d’une star de Deschamps, un contrat XXL est dégainé

Axel Cornic

Depuis son départ du LOSC en 2021, Mike Maignan a pris une toute autre envergure, devenant notamment le titulaire dans les cages de l’équipe de France. Ses prestations à l’AC Milan ne sont pas passées inaperçues et plusieurs gros clubs européens, dont son club formateur du Paris Saint-Germain, souhaiteraient s’attacher ses services.

Compliqué pour un jeune joueur du centre de formation de s’imposer au PSG. Cela a été le cas de Mike Maignan, qui a dû s’exiler pour exister... et le moins que l’on puisse dire c’est que cela lui a plus que réussi ! Il a en effet remporté la Ligue au LOSC, puis la Serie A à l’AC Milan et il est désormais considéré comme l’un des meilleurs gardiens au monde.

Il affole l’Europe

C’est pour ça que le PSG aimerait bien le récupérer. Les médias italiens annoncent en effet que du côté de Paris on lorgnerait l’international français de 28 ans, surtout avec les soucis autour de Gianluigi Donnarumma. Mais d’autres clubs seraient sur le coup avec Chelsea, mais surtout un Bayern Munich qui aimerait trouver le successeur de Manuel Neuer.

Un contrat très long pour Maignan ?