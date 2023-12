Après le PSG, Messi provoque un nouveau transfert

Pierrick Levallet

N'ayant pas été prolongé, Lionel Messi a quitté le PSG l'été dernier. Le champion du monde 2022 a signé libre à l'Inter Miami et a rapidement été rejoint par Jordi Alba et Sergio Busquets. Et très prochainement, La Pulga pourrait retrouver une autre ancienne star du FC Barcelone puisque Luis Suarez se rapprocherait du pensionnaire de la MLS.

Direction l'Inter Miami pour Luis Suarez ?

Et d’ici quelques jours, une autre ex-star barcelonaise devrait retrouver La Pulga à l’Inter Miami. Luis Suarez n’a pas prolongé à Grêmio au Brésil, où il évoluait depuis 2023. Libre de tout contrat le 31 décembre prochain, l’Uruguayen est annoncé dans le viseur du club de MLS. Et son arrivée serait en train de prendre forme.

Son transfert prend forme !