Un attaquant recale le PSG et s’explique

Axel Cornic

A la recherche d’attaquant après les départs de Lionel Messi et de Neymar, Luis Campos a activé plusieurs pistes et cela a notamment été le cas selon nos informations avec Marcus Thuram. Mais ce dernier a finalement décidé de snober le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé pour rejoindre l’Italie et l’Inter.

Le dernier mercato a été assez agité pour le PSG, avec Luis Campos qui a changé en profondeur certains secteurs de l’équipe. Mais s’il a bouclé quelques gros coups, il a également rencontré plusieurs échecs cuisants.

Le PSG prépare un transfert surprise ? Le verdict est tombé https://t.co/s3JDvICgAj pic.twitter.com/XJCdyMoVlp — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

Les ratés du PSG

Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com deux gros ratés en attaque, avec Victor Osimhen et Marcus Thuram. Le premier a été retenu par un Napoli qui réclamait pas moins de 200M€ pour le lâcher, tandis que le Français aurait pu s’engager libre avec le PSG, mais il a préféré rejoindre l’Inter.

« Cela m'a immédiatement fait réaliser que l'Inter serait le meilleur choix pour moi »