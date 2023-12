PSG : Une star prête à doubler Mbappé ? Elle vend la mèche

Axel Cornic

Grande star du Napoli et de la Serie A, Khvicha Kvaratskhelia est en train de se faire un nom en Europe et son nom est lié aux plus grands clubs. C’est le cas du Paris Saint-Germain, mais également de plusieurs cadors de Premier League et surtout du Real Madrid, où il est une alternative à la piste Kylian Mbappé.

Le mercato estival 2024 s’annonce très agité, avec le Real Madrid qui semble préparer quelques gros coups. Il y a évidemment Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG se termine en juin prochain, même si les dernières indiscrétions des médias espagnols ont jeté un grand froid sur cette piste.

Mercato - PSG : Le Real Madrid a grillé son joker pour Mbappé ? https://t.co/FThaGoYeJG pic.twitter.com/pBCSoJig3n — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

Le Real Madrid prêt à oublier Mbappé ?

Car de l’autre côté des Pyrénées, on décrit un Real Madrid plus si certain de vouloir dérouler le tapis rouge à la star français, qui lui avait tourné le dos en 2022 en prolongeant avec le PSG. Ainsi, d’autres noms sont évoqués, notamment celui de Khvicha Kvaratskhelia, révélation de la saison dernière de Serie A, sous les couleurs du Napoli.

« Ce que je peux dire c’est que le Real Madrid était effectivement une passion d’enfance »