PSG : La guerre est déclarée pour une star de l’équipe de France !

Thomas Bourseau

Chelsea et Manchester United garderaient un œil avisé sur l’évolution de la situation contractuelle de Mike Maignan au Milan AC. De quoi ajouter des difficultés supplémentaires au PSG qui devrait en outre disposer du Bayern Munich en l’état s’il souhaitait avoir une chance de parvenir à ses fins pour le titi parisien.

Mike Maignan est devenu un incontournable en équipe de France. Longtemps barré par la concurrence au poste de gardien et notamment par l’ancien capitaine des Bleus Hugo Lloris, le portier du Milan AC formé au PSG est devenu le titulaire de l’équipe entraînée par Didier Deschamps en cette année 2023, Lloris ayant pris sa retraite internationale.

Le Bayern Munich concurrencerait le PSG pour Mike Maignan...

La cote de Mike Maignan et notamment au PSG ne cesse de grimper. Le Paris Saint-Germain lorgnerait son ancien gardien qui mettrait le feu sur le marché des transferts en parallèle. A en croire Calciomercato.com , le Bayern Munich s’intéresserait tout comme le PSG à Mike Maignan. Mais ce ne serait pas tout.

Mercato : Le PSG a recruté un «soldat» https://t.co/AtAcOC9P03 pic.twitter.com/6OMhKfr2kM — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

...idem pour Chelsea et Manchester United