Mercato : Un nouvel échec déjà garanti pour le PSG ?

Thomas Bourseau

Le PSG dispose d’un vivier de talents fourni en région parisienne. Mais de par la concurrence XXL au sein de l’équipe première du Paris Saint-Germain et notamment depuis le lancement de l’ère QSI en 2011, les places sont chères. De quoi déboucher sur les départs de certains titis parisiens qui, pour la plupart ont été annoncés sur le retour au PSG, en vain. Le dernier en date devrait être Mike Maignan.

Mike Maignan a effectué six années de sa formation au PSG avant de prendre la décision de signer un contrat professionnel en faveur du LOSC en 2015, sachant qu’il ne bénéficierait pas d’un temps de jeu conséquent au Paris Saint-Germain dans les buts du club de la capitale. Depuis, Maignan est devenu un nom important à son poste en Europe et a même signé au Milan AC à l’été 2021 avant de devenir le gardien titulaire de l’équipe de France cette année après le départ à la retraite d’Hugo Lloris. Calciomercato.com a confié ces dernières heures que le Milan AC serait en discussions avec le clan Maignan dans le but de lui faire signer un nouveau bail, le sien expirant en 2026. Et quoi qu’il en soit, comme il le faisait savoir fin octobre pour Canal+ , un retour au PSG n’est pas une option malgré ce qui circule dans la presse à ce sujet.



« Revenir au PSG ? Ce n'est pas un objectif, mais ce n'est pas un échec. Je voulais rester, mais on a fait en sorte que je ne reste pas. Donc aujourd'hui, là où j'en suis, et la réussite est là parce que je suis parti et c'est ça la réussite. (…) Jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a parlé de mon avenir ici. Les seuls qui m'avaient parlé de mon avenir c'étaient (Paolo) Maldini et (Frédéric) Massara, mais ils ne sont plus là. J'aime le Milan, donc on verra ce qui se passera ».

Adrien Rabiot brille à la Juventus, mais dit non au PSG comme Maignan !

En Italie, un autre titi parisien est en forme. Adrien Rabiot fait parler de lui sur le mercato ces derniers mois en raison de sa situation contractuelle à la Juventus. Lors de l’exercice précédent, il était déjà question selon la Gazzetta dello Sport d’un potentiel retour de l’ancien milieu de terrain du PSG au club de la capitale. Pour Téléfoot , Rabiot tenait le discours suivant en avril dernier. « Très sincèrement, il n’y a rien de spécial. J’entends aussi beaucoup de bruits, je sais que ça intéresse beaucoup de monde, mais je vais le redire : je suis concentré sur cette fin de saison avec la Juventus. On verra dans les prochaines semaines ce qu’il se passe. ».



Au final, Adrien Rabiot a prolongé son contrat d’une année en fin de saison dernière, le liant à la Juventus jusqu’en juin prochain. Et après ? Le mystère est à son comble. Néanmoins, en septembre dernier pour un match de l’équipe de France qui s’est déroulé au Parc des princes, stade du PSG, Rabiot faisait clairement savoir que ce n’était pas d’actualité. « Un retour au PSG ? Non. Pour l’instant, je ne suis pas du tout là-dessus. Je suis concentré sur la Juve, concentré sur l’équipe de France, très content de ce qu’on a fait ce soir (jeudi) et on verra la suite ».

Kingsley Coman a refusé le PSG, mais pour combien de temps ?

Depuis son départ du PSG en 2014 après seulement quelques matchs chez les professionnels, Kingsley Coman voit son nom être lié au Paris Saint-Germain de manière occasionnelle. Ce fut notamment le cas en 2021, moment où Leonardo était le directeur sportif du club de la capitale, sans pour autant que le titi parisien revienne réellement au club. Ayant tout gagné avec le Bayern Munich, Coman a néanmoins laissé la porte ouverte à cette éventualité en octobre dernier.



« Je pense que j'ai pris la bonne décision. Au moment où je suis parti, la situation était complètement différente à l'époque. Quel que soit le club, gagner la Ligue des champions, ce n'est pas facile. Mais depuis que je suis parti, le PSG a beaucoup évolué. Il est devenu un club qu'on regarde et qu'on met dans les favoris pour la Ligue des champions. En tant que joueur ayant grandi à Paris, on souhaite que le PSG gagne la Ligue des champions. Après, tant que je suis à Munich, j'espère que non. Je veux que ça soit le Bayern qui la gagne. Revenir au PSG ? On ne sait pas dans la vie ».

Christopher Nkunku, Chelsea plutôt que le PSG

A l’été 2022, et alors qu’il faisait tourner les têtes du Real Madrid ainsi que du PSG, Christopher Nkunku faisait passer un message clair à son club formateur après sa prolongation de contrat au RB Leipzig. « En premier lieu, je suis très, très satisfait ici. C'était une évidence pour moi de prolonger. J'ai une mission ici - et elle n'est pas encore terminée. J'ai prolongé le contrat en connaissance de cause, je n'ai pas prolongé pour partir l'année prochaine. Je me sens très bien ici ». Néanmoins, Nkunku a menti lors de cette interview pour Sport BILD puisqu’il s’engageait les mois suivants à rejoindre Chelsea. Le PSG s’est donc fait recaler par son titi parisien parti en 2019.

