Transfert à 100M€ pour le PSG ? Il interpelle le Real Madrid

Thomas Bourseau

Disposant d’une belle cote dans les plus grands clubs européens dont le Real Madrid, Khvicha Kvaratskhelia intéresserait le PSG. L’indemnité du transfert de l’ailier géorgien du Napoli pourrait avoisiner les 100M€. Mais en l’état, le Real Madrid a une belle longueur d’avance sur le PSG au vu du « rêve » de Kvaratskhelia.

A 22 ans, Khvicha Kvaratskhelia a remporté le Scudetto lors de sa première saison au Napoli lors de l’exercice précédent. Pourtant annoncé proche des plus grands clubs européens à l’intersaison, à l’instar de son compère d’attaque Victor Osimhen, Kvaratskhelia est resté à Naples où son contrat court jusqu’en juin 2027. Pas de quoi calmer les ardeurs du PSG.

Le PSG en pincerait pour Kvaratskhelia

90min a dernièrement fait part d’un intérêt du PSG pour Khvicha Kvaratskhelia dont la valeur du transfert a été estimée à 100M€ par le Napoli d’après ESPN . Une bataille royale se présenterait au PSG avec l’international géorgien puisqu’il aurait son lot d’admirateurs au FC Barcelone, au Bayern Munich, à Manchester City ainsi qu’à Chelsea. Le Real Madrid serait une destination probable pour l’ailier gauche du Napoli et ce, pour une raison précise : le rêve de toujours du principal intéressé d'arborer la légendaire tunique merengue.

«Kvara a toujours rêvé et rêve encore de jouer pour le Real Madrid»