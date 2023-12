La Coupe du Monde a relancé le mercato de Messi

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'Inter Miami a convaincu Lionel Messi de signer un contrat de deux ans et demi, soit jusqu'au 31 décembre 2025. D'après Jorge Mas, le sacre de l'Argentine à la Coupe du Monde au Qatar lui a permis de faire plier la Pulga. A en croire le propriétaire de l'Inter Miami, Leo Messi avait besoin de se lancer un tout nouveau défi après la consécration.

En fin de contrat le 30 juin dernier avec le PSG, Lionel Messi n'a pas été prolongé par la direction parisienne. Contraint de se trouver un nouveau club pour poursuivre sa carrière, le champion du monde argentin a décidé de s'exiler en MLS du côté de l'Inter Miami.

Après le PSG, Messi a signé à l'Inter Miami

Pour convaincre Lionel Messi, Jorge Mas n'a pas ménagé ses efforts. En effet, d'après Time , le propriétaire de l'Inter Miami serait allé au Qatar pendant la dernière Coupe du Monde pour renforcer ses liens avec le clan Messi. Et à en croire Jorge Mas, le sacre de l'Argentine a facilité le transfert de la Pulga en MLS.

Messi a rejoint l'Inter Miami grâce à la Coupe du Monde