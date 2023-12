Mercato - PSG : Nouvelle chance pour un attaquant de Ligue 1 ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG a songé à recruter Rayan Cherki, et ce, pour pallier le départ de Pablo Sarabia vers Wolverhampton. Alors que le crack de 20 ans est finalement resté à l'OL, le club de la capitale aurait la possibilité de rafler la mise lors de la prochaine fenêtre de transferts.

En janvier dernier, le PSG a perdu Pablo Sarabia. En effet, l'international espagnol a été vendu à Wolverhampton pour une somme proche de 5M€. Pour pallier le départ de Pablo Sarabia, le PSG a activé plusieurs pistes, et notamment celle menant à Rayan Cherki.

Cherki intéressait le PSG en janvier 2023

D'après les indiscrétions de Foot Mercato , le PSG aurait tâté le terrain pour Rayan Cherki sans lancer les grandes manœuvres sur ce dossier. De son côté, l'OL était réticent à vendre son crack de 20 ans, mais sa position aurait changé aujourd'hui.

L'OL est prêt à lâcher Cherki cet hiver