Séisme au FC Nantes, le vestiaire jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mercredi, le FC Nantes a annoncé le départ de Pierre Aristouy, qui avait pris la succession d'Antoine Kombouaré en mai dernier. Le technicien a été remplacé par Jocelyn Gourvennec, qui va devoir convaincre le vestiaire. Selon la presse régionale, les joueurs auraient vu d'un bon œil un départ de Pierre Aristouy.

Surprise au FC Nantes. Ce mercredi, le club a annoncé le départ de Pierre Aristouy. Une annonce inattendue, alors que les Canaris ne réalisent pas une saison catastrophique. Selon L'Equipe, la décision a été prise par Franck Kita, directeur général du FC Nantes. Son père, Waldemar, a dévoilé les coulisses de son départ.

Du jamais vu, le boss du FC Nantes se lâche https://t.co/LgT2ZWqsIw pic.twitter.com/bLrFtB2igK — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

« Il y a des détails au quotidien qui justifient cette décision »

« Il y a des détails au quotidien qui justifient cette décision. Et on a l'impression qu'on ne progresse pas. On n'a gagné que 5 matches depuis que Pierre est là, on a l'une des plus mauvaises défenses du Championnat... Il y a des choses qui apparaissent tellement logiques... J'ai voulu mettre en valeur et donner sa chance à quelqu'un qui était au club, un éducateur, qui n'était pas diplômé. C'était un choix audacieux, on a payé pour cette saison une pénalité de 25 000 euros par match, mais je l'assume. On n'a rien à reprocher à l'homme mais un club vit également à travers ses résultats. On est dans une Ligue à 18 clubs, il faut être vigilant » a confié le président du FC Nantes dans un entretien accordé à L'Equipe.

Le vestiaire nantais aurait joué un rôle