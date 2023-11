FC Nantes : Il éteint la polémique après son arrivée

Hugo Chirossel

Ce jeudi, le FC Nantes a officiellement présenté son nouvel entraîneur en la personne de Jocelyn Gourvennec. Libre depuis son départ du LOSC en juin 2022, il remplace Pierre Aristouy et s’est engagé jusqu’à la fin de la saison. En conférence de presse, il a démenti avoir été signataire d’une pétition appelant à un changement de direction il y a deux ans.

Nommé en mai dernier pour succéder à Antoine Kombouaré, Pierre Aristouy n’est plus l’entraîneur du FC Nantes. Déjà annoncé proche de la sortie en août dernier, il a été remplacé par Jocelyn Gourvennec, qui a été officiellement présenté ce jeudi. Lors de sa première conférence de presse, le technicien français a été interrogé sur une pétition datant de 2021 qu’il aurait signée.

Le FC Nantes prévient déjà son nouvel entraîneur https://t.co/LELT77QJAB pic.twitter.com/6RkRgyb5LB — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

«Je n’ai jamais rien signé, je ne sais pas ce qu’est cette pétition»

Cette pétition appelait à un changement de direction au FC Nantes en cas de vente du club par Waldemar Kita. « Je vais être très clair. On m’a parlé de ça hier (mercredi). Je ne sais pas de quoi on me parle. Je n’ai jamais rien signé, je ne sais pas ce qu’est cette pétition », a répondu Jocelyn Gourvennec, dans des propos relayés par RMC Sport . « Je pense avoir montré depuis le début de ma carrière, qui a démarré à 16 ans à Lorient, que j’ai beaucoup de rigueur et de loyauté à l’égard de tous. Je ne sais pas ce que c’est que cette histoire . »

«Tout va bien. Je suis ravi qu’il soit là aujourd’hui»