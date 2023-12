L’OM sanctionné, coup de théâtre pour la vente du club ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La direction nationale du contrôle de gestion a rendu son verdict ce mercredi. L'instance a annoncé un encadrement de la masse salariale de l'OM, alors que Pablo Longoria s'était montré rassurant en septembre dernier. Certains supporters ont réagi sur les réseaux sociaux et ont évoqué la supposée vente du club marseillais. Le journaliste Thibaud Vézirian a mis les choses au clair.

L'OM sera surveillé cet hiver. La DNCG a annoncé de l'encadrement de la masse salariale du club marseillais. Une décision similaire avait été rendue en 2021, mais cela n'avait pas empêché l'OM de recruter lors du mercato suivant. Par le biais d'un communiqué, la formation a réagi à cette annonce.

Après avoir lâché l’OM, ils vont recaler l’OL ? https://t.co/AEmU3FVmrq pic.twitter.com/U8Ub2Cn0WD — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

« L’Olympique de Marseille prend bonne note de la décision »

« L’Olympique de Marseille prend bonne note de la décision rendue par la DNCG. Auditionnée ce jour, la Direction de l’OM a présenté un budget respectueux des règles de gestion les plus strictes et qui s’inscrit dans la pérennisation financière du club prônée par le Président du Directoire, Pablo Longoria. Le régulateur financier a apprécié cette présentation et a validé sans réserve les prévisions du club, permettant ainsi à l’équipe dirigeante de poursuivre sereinement la transformation du club dans le respect du cadre budgétaire » a réagi l'OM. Mais pour Thibaud Vézirian, cela ne remet pas en cause la vente prochaine de la formation phocéenne.

« Je n’ai jamais été aussi serein »