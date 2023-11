Nouveau rebondissement pour le mercato de l’OM

La rédaction

La DNCG a rendu son verdict à l'OM ce mercredi. Le gendarme financier de la ligue de football a annoncé une sanction à l'encontre du club phocéen. Mais malgré cela, Pablo Longoria ne devrait pas être pour autant bloqué sur son recrutement. Le président marseillais devra cependant surveiller très attentivement ses comptes au cours des mois à venir.

Très redoutée par les clubs, la DNCG a décidé de s’en prendre à l’OM ce mercredi. Le gendarme financier de la ligue de football a rendu son verdict et a annoncé dans un communiqué avoir mis en place un « encadrement de la masse salariale au budget révisé présenté par le club ». Cette nouvelle pourrait alors avoir un impact significatif sur les prochains mercatos de Pablo Longoria.

Sanctionné, l’OM sort du silence https://t.co/SPoENWhPbn pic.twitter.com/t1axopyVPj — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

L'OM ne sera pas privé de mercato...

Mais à en croire les informations de Foot Mercato , l’OM ne sera pas privé de recrutement cet hiver et l’été prochain. Il s’agirait en réalité d’un simple rappel de la DNCG au club phocéen. Tant que la formation olympienne respecte les limites financières qu’elle s’est engagée à respecter, elle ne devrait pas être sanctionnée par une interdiction de recrutement. L’OM va devoir se montrer vigilant sur le mercato, mais aura donc toujours le droit d’accueillir de nouveaux joueurs cet hiver et l’été prochain.

... mais va devoir surveiller ses comptes